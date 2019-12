– Viktig å ete balansert

Nyhende

Dag Henning er frå Reksnes i Eid, og har mellom anna vore rektor på Fjordane Folkehøg-skule og redaktør i Fjordabladet. No er han direktør for Matprat og sjef for opplysningskontoret for egg og kjøt. Fjordabladet har stilt spørsmål om kva han meiner om alt frå kjøtskam til husdyrfis.