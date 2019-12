– Julemat er tradisjon

Nyhende

Bjørlo fortel at førjulssesongen har vore heilt storslagen for bedrifta hans. Det var tidleg start med julebord, og det har vore jamt godt besøk heile veka. Catering er også viktig for Magnifikk. Bjørlo sin draum var å skaffe seg ei mat- og drikke-bedrift på Eid, og no når målet er nådd, trivst han særs godt i draumejobben. Som barn likte han godt å henge på kjøkenet, og viste tidleg anlegg for matlaging.