Krisa er over – for denne gong

Nyhende

Den 11. desember vart det halde hastemøte på Nærbutikken i Davik, der Davik Utviklingslag, Davik Eigedom AS og Nærbutikken Davik deltok. Dei konkluderte med å gå ut med følgjande informasjon:

«Viktig melding frå Nærbutikken på Davik: På grunn av manglande omsetnad og mindre handel i butikken vår, ser vi ingen moglegheit til å drive butikken vidare slik føresetnadene er i dag. Pr 31.11.2019 er det omsett for kr 6.489.216,- mot kr 6.583.184,- i same periode i 2018. Det vil seie ein nedgang på 1,43 %. Det er i same periode registeret 820 mindre kassatransaksjonar frå 27.718 transaksjonar i 2018. Det vil seie ein nedgang på 4 %.

Med tanke på dei lave marginane vi opererer med i daglegvarebransjen og den handelslekkasjen vi opplever mot både Svelgen, Måløy og Eid så er det dessverre ikkje grunnlag til vidare drift.

Dei harde fakta er at det er rekningar og husleige til forfall dei neste dagane på over kr 130.000,-. Vi har ikkje desse pengane. Det blir jobba på lang sikt med finansieringsløysingar, men dette tar tid. På kort sikt er det beste måten å bidra på å handle så mykje som mogleg. Då får vi pengar på konto.»

Denne meldinga vart lagt ut på facebooksida både til nærbutikken og utviklingslaget, og reaksjonane let ikkje vente på seg.

I ei oppdatering frå Nærbutikken måndag kjem det fram at krisa er avverja.

– Dei tre siste dagane av sist veke, har vore eit eventyr. Trass i at vareutvalet har vore rimeleg smått, har bygdefolket handla i store mengder. Det betyr at vi no kan få inn rikeleg med varer.

– Vi er utruleg takknemlege for at de har støtta opp om butikken, og om dette held fram, håpar vi at vi kan vere her etter jul og. Tusen hjarteleg takk til alle våre flotte kundar, heiter det i meldinga.

Meir enn handel

Siv Merete Bakke forklarer at byrjinga av desember er ei kritisk tid likviditetsmessig. Systemet er slik at dei må ta inn julevarene tidleg om hausten, men det meste blir ikkje selt før i desember.

Det er også slik at mange lett plukkar med seg litt matvarer når dei likevel er på julehandel på Nordfjordeid eller andre stadar.

Sosial møteplass

Butikken på Davik dekkjer mange funksjonar, ikkje berre handel. Det er ein sosial møteplass i bygda med kaffikrok og gode samtalar der små og store verdsproblem vert forsøkt løyste. Her er det pakkeutleveringar frå Posten og frå Post Nord. Dersom butikken forsvinn, kan davikarane risikere å måtte reise til Svelgen for å hente pakkane sine.

Ein gong i veka køyrer butikken ut varer til eldre. Og om sommaren er det mykje hyttefolk som handlar her.

Balanserer på ein knivsegg

– Det er forferdeleg trist dersom butikken forsvinn. Dette er den siste sosiale møteplassen. – Men vi balanserer å på ein knivsegg. Det er mykje dugnadsjobbing som må til for å få det til å gå rundt. Vi har mange flinke kundar, og vi har heldigvis bedrifter som Mowi som er utruleg flinke til å handle hos oss.

– No har vi kome over denne kneiken, men skal vi klare å overleve i framtida, så må folk vere bevisste heile tida på kvar dei handlar, seier Bakke. Ho ser gjerne at også eidarar tek turen til Davik på julehandel, slik somme har sagt at dei vil gjere. Dei er hjarteleg velkomne. Ho ønskjer også forbipasserande velkomne innom for ein handel og ein prat.

Håper å få tilbake Klokkartunet

Bakke er klar over at den felles kommunale innkjøpsordninga no er i spel, og ho har håp om at dei kanskje kan få tilbake handel frå den kommunale omsorgseininga Klokkartunet på Davik. Brukarane som bur der handlar på Nærbutikken, men dei seinare åra har den kommunale handelen frå omsorgseininga blitt gjort andre stadar.

– Marginane er veldig små. Klokkartunet er ein viktig kunde. Alle dropar betyr noko. Å drive butikk her er ikkje til å bli feit av. Å få tilbake Klokkartunet vil vere med på å bygge opp kundegrunnlaget.

Bakke seier vidare at politikarane i Bremanger er vel kjende med situasjonen og veit kva kommunal handel betyr for dei lokale butikkane.

Både barnehagen og skulen på Davik handlar ein del lokalt, til dømes til faget mat og helse.

Kinn inviterer til innkjøpssamarbeid

Prosjektrådmann i Kinn kommune, Terje Heggheim, har sendt invitasjon til kommunane i Sogn og Fjordane om deltaking i nytt innkjøpssamarbeid, etablert som administrativt vertskommunesamarbeid.

Bakgrunnen er at det frå nyttår vert slutt på innkjøpssamarbeidet mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og kommunane her i fylket ved overgang til Vestland fylke.

Ber Kinn ta over

Ei arbeidsgruppe har utarbeidd ein rapport med tilråding som vart handsama i KS-Rådmannsutval og KS-Fylkesstyre i byrjinga av oktober 2019. Vedtaket i KS-Fylksesstyre er som følger:

«Fylkesstyret i Sogn og Fjordane er samd i konklusjonane i utgreiinga og ber Kinn kommune ta på seg oppgåva som vertskommune for eit innkjøpssamarbeid og koordinere det vidare arbeidet. Fylkesstyret i Sogn og Fjordane oppmodar kommunane i Sogn og Fjordane til å slutte seg til innkjøpssamarbeidet.»

Kinn kommunestyre har vedteke at kommunen tek på seg rolla som vertskommune for nytt innkjøpssamarbeid for Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS).

Av invitasjonen til kommunane går det fram at Kinn kommune i dag har tre sertifiserte innkjøparar; Innkjøpsleiar og to innkjøpsrådgjevarar. Ein handsamar allereie i dag fleire av dei felleskommunale avtalane til SFFI etter avtale med innkjøpssamarbeidet. Kinn har såleis tilstrekkeleg grunnkompetanse til å kunne ta på seg eit slikt oppdrag, og starte etableringa av slikt felles kommunalt innkjøpssamarbeid.

Auka kostnader

Det ligg an til ein auke i kostnadane for kommunane, hovudsakleg fordi fylkeskommunen går ut, og fordi ordninga i dag har vore underfinansiert/dekka av fylkeskommunen.

Dei økonomiske konsekvensane for kommunane ser ein føre seg vil ligge på 45.000 kroner + 28,- kroner pr. innbyggar.

Kinn Kommune ber om tilbakemelding frå kommunane om dei vil delta eller ikkje, så snart som mogeleg, slik at ein kan få satt i gang rekrutteringsprossessen.

Mellom Florø og Måløy

For å kunne ta oppdraget med å etablere eit minstenivå av innkjøpssamarbeid for kommunane i Sogn og Fjordane ser ein føre seg at ein må ha tre årsverk, der eitt årsverk vil vere med fokus på e-handel og merkantile rutinar. Ein vil då kunne drifte eit samarbeid for dei 18 kommunane i Sogn og Fjordane på eit basis minimumsnivå. Kinn ser føre seg at ein legg til grunn at dei som vert tilsett har fri arbeidsstad mellom Florø og Måløy. Dette vil kunne gjere det enklare å rekruttere til slike stillingar.

Ønskjer å handle lokalt

Rådmann i Bremanger, Tom Joensen, opplyser at dei har vore tilknytt felles innkjøpsordning for Sogn og Fjordane, men at denne går ut, og det vert truleg ingen felles innkjøpsordning for det nye fylket Vestland.

Bremanger har, som dei andre kommunane i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn, fått tilbod om å vere med på felles innkjøpsordning administrert av nye Kinn kommune.

Joensen kjenner til problemstillinga med nærbutikken i Davik. Tidlegare kunne dei på Klokkartunet gå og handle på butikken, men dette har det blitt mindre og mindre av.

– Dette gjeld nok fleire lokale butikkar, seier rådmannen som lovar at dei vil sjå på kva dei kan gjere – Politisk sett ønskjer ein i større grad å kunne handle lokalt, men ein må samstundes syte for å operere innanfor lovverket som gjeld offentlege innkjøp, påpeikar han.