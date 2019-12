– Ei spennande tid

Nyhende

Frå 1. januar 2020 er Eid, Selje og Bryggja ein felles kommune.

– For nokon kjennest det rart at ein frå nyttår allereie er kome til Stad når ein berre er i Skredestranda. Andre er redde for at ein ikkje lenger kan kalle seg eidar, men at ein no berre vert stadsar. Mange er også spente på korleis kommunesamanslåinga vil gå, men vi ser at det allereie har bygd seg eit tettare band. At vi i Fjordabladet har vore bevisste på å skrive mykje stoff frå Selje, Stadlandet og Bryggja, trur vi har vore med på at vi har vorte betre kjende med kvarandre. No veit vi litt meir kva ein driv med på kvar sine kant, seier Nilsen Stokkenes.

Utvida dekningsområde

– Kommunesamanslåinga har vi dekka side opp og side ned, og det skal vi framleis. For Fjordabladet sin del har vi utvida dekningsområdet til også å gjelde Selje og Bryggja-området. Det gir oss ein ny kvardag. Vi merkar at avstandane er større, men opplever stor respons frå lesarane, også i form av fleire abonnentar frå våre «nye område», fortel redaktøren.

– Vi skal stå på kvar dag for å vere di lokalavis også i framtida. Fjordabladet skal vere nær og dekkje mykje av det som skjer i Eid, Selje, Bryggja og områda som grensar inntil nye Stad kommune, lovar Nilsen Stokkenes, og legg til: – Vi skal også vere ein viktig marknadsføringskanal både på papir og digitalt, og hjelpe næringslivet og andre til å tilby varene og tenestene sine. Og når vi snakkar om å handle lokalt, så gjeld det også å bruke lokalavisa og legge igjen annonsekroner lokalt.

Dei tilsette i Fjordabladet ønskjer å seie god jul til alle lesarar og annonsørar.

God jul!