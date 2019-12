Mindre frå cruise

Nyhende

Opplysningane kjem fram i ein fersk cruiserapport frå Innovasjon Noreg. Rapporten er basert på 3.232 intervju med cruisepassasjerar og er ifylgje selskapet den mest omfattande cruiseundersøkinga i Noreg nokon gong.

Det er ikkje berre undersøkinga som er større enn tidlegare. Rapporten viser også at det blir stadig fleire og større cruiseskip som besøkjer Noreg.

3,6 mill. dagsbesøk

Til saman kom det i sommar rundt 850.000 cruiseturistar til landet. Kva hamner dei besøker, varierer frå seglas til seglas, men samla sett var det i sommar rundt 2.000 cruiseanløp langs kysten, og om lag 3,6 millionar dagsbesøk av cruiseturistar i norske hamner. Kor lenge cruiseskipa stoppar i kvar hamn, varierer likevel mykje. Medan nokre berre er innom nokre få timar, kan andre skip bli liggjande heile dagen eller over natta, heiter det i rapporten.

Nye typar passasjerar

Dei største forskjellen frå ei liknande undersøking i 2014 er kven cruisepassasjerane er, skriv Innovasjon Noreg i ei pressemelding.

– Vi ser ei stor endring i type passasjerar. Dei er blitt yngre, og ein større del reiser med barn, seier analyseansvarleg Margrethe Helgebostad i Innovasjon Noreg Reiseliv.

I rapporten heiter det også at mange cruiseskip har tilbod retta mot barnefamiliar.

Gjennomsnittsalderen for cruiseturistane som besøkte Noreg i sommar var 53 år. Det er fem år yngre enn snittalderen i 2014.

Undersøkinga viser elles at dei fleste cruiseturistane som besøkjer Noreg kjem frå Tyskland, Storbritannia, USA og Canada.

Legg att mindre pengar

Sjølv om cruiseturistane brukar mykje pengar på å reisa til Noreg, er det først og fremst sjølve cruisepakken dei betalar for og mykje av forbruket går då til reiarlaga.

– Cruisepassasjerane brukar mykje pengar på noregsferien sin totalt sett, men fordi dei ikkje brukar pengar på overnatting og transport i Noreg, blir det mindre pengar igjen her til lands samanlikna med andre feriereisande, seier Helgebostad.

Frå 860 kr til 510 kr

Undersøkinga viser også at cruisepassasjerane som besøkjer Noreg legg att mindre pengar enn dei gjorde i 2014. Medan det gjennomsnittlege forbruket per dagsbesøk i land for fem år sidan var 860 kroner, blir det tilsvarande forbruket i sommar rekna til å vera 510 kroner. Det er særleg forbruket på aktivitetar som har gått ned, heiter det i rapporten.

Innovasjon Noreg meiner nedgangen i forbruket både kan hengja saman med at cruisepassasjerane kjem frå fleire nasjonar, at det er fleire yngre cruisepassasjerar som reiser med barn og at den norske krona er mykje lågare samanlikna med dollaren enn for fem år sidan.

Rapporten slår mellom anna fast at det er ein sterk samanheng mellom alder og forbruk, og at dei eldste passasjerane brukar meir pengar enn dei yngste.

Trengsel og overturisme

Cruiseturistane har også fått spørsmål om dei opplever trengsel og overturisme. Her er det store skilnader mellom hamnene. I Flåm svarar til dømes heile 67 prosent «ja» på spørsmålet om stadane dei besøkte kjendest overfylte.

Rapporten meiner elles utfordringane med overturisme er størst i dei store cruisehamnene og turistdestinasjonane.

Dei fleste cruisepassasjerane opplever stadene dei besøkjer som ryddige og reine. Cruiseturistar som blei intervjua i Ålesund er dei som er minst nøgde med reinhaldet, samtidig er Ålesund den hamna som cruiseturistane opplever som minst overfylt, heiter det i rapporten.

Populære reisemål

Undersøkinga viser også at nokre turistmål skil seg ut som noko nesten alle cruiseturistane vil ha med seg når dei går i land. Dei fem mest populære attraksjonane er: Nidarosdomen (92 prosent), Nordkapplatået (91), Hammerfest kyrkje (86), Gamle bybru/Bakklandet i Trondheim (79 prosent) og Fisketorget i Bergen (75 prosent).