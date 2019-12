Lett match for Farmen-Erik

Nyhende

Ordførar Bjørlo hadde visstnok sete på ein holme i Eidselva i natt med mykje skog, og som utfordrar valde han å prøve og slå Farmen-vinnaren i greina øksekast. Han uttalte til reportar for riksmedia at han satsa på å få hjelp av nybegynnarflaks. Men sjølv om han stilte opp i distriktspsykopat-t-skjorta si, så måtte han sjå seg slått ned i støvlane av sambygdingen, som no er blitt rikskjendis etter å ha vunne Farmen på TV2.

Bjørlo fekk ein ekstra sjanse til å reise kjerringa med mjølkespannhalding, men å sitje på eit ordførarkontor gjev ikkje store nok musklar, og også her måtte han gje tapt.

– Dersom det hadde vore «Kampen om oppmerksomheit», så hadde det ikkje vore tvil om kven som hadde vunne, trøysta konferansier Knut Tore Nes Hjelle.

Både Erik og Alfred fekk både hus og bil som premiar, men i betydeleg mindre storleik enn dei Erik vann i Farmen. Erik fekk i tillegg mange gode ord for måten han har marknadsført bondeyrket, Eid og Nordfjord på. – På ein betre måte enn nokon før har gjort, vart det sagt.

Farmen-Erik var ikkje smålåten og ville gjerne ha det gamle Eid-ordførarkjedet som premie. Det blir snart ledig, sidan Eid og Selje slår seg samen til Stad ved nyttår. Ordføraren lova at han skulle få ta på det litt no i romjula.

Sjølv om Eid-ordføraren måtte gje tapt for overmakta, så var det andre som viste svært gode ferdigheiter når det gjaldt øksekasting. Knut Heggen sette inn ein fulltreffar, og Arve Dahl var også av dei som gjorde eit respektabelt kast.