Sjåfør køyrde utan godkjenning - vert meld til politiet

Nyhende

Det var under ein trafikkontroll på Rv15 på Lefdal i Eid at Statens vegvesen stansa ein sjåfør, der det viste seg at han køyrde ulovleg og utan yrkeskompetanse.

Til saman 50 bilar var inne på kontrollplassen måndag, 16 av dei vart kontrollerte nærmare.

To førarar fekk åtvaring for brot på køyre- og kviletidsregelverket. Ein sjåfør måtte sikre lasta betre før han fekk køyre vidare. Ein førar måtte rydde i frontruta. Ein førar hadde ikkje merka lasta tilstrekkeleg. Og ein sjåfør måtte sette igjen trucken som var montert bak på køyretøyet.