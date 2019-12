Semje om det meste blant politikarane

Nyhende

Dei største investeringsprosjekta for Stad kommune i 2020 blir nytt bustadfelt på Hjelle, symjebasseng/garderobar ved Selje skule, tiltak for betre energibruk og innemiljø ved Eid Idrettshus og utviding av Leikvang barnehage.

– Det er eit nøkternt nivå på dei samla investeringane både i 2020 og vidare utover i økonomiplanperioden, dette for ikkje å auke den samla gjeldsbelastinga til kommunen, seier ordførar i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V).

Investeringsbudsjettet

I løpet av debatten vart ikkje foreslått endringar i Kommunedirektøren sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2020. Men Anfinn Sjåstad (Frp) var kritisk til eitt punkt i framlegget.

–Vi er ikkje mot at det blir jobba med ein idrettshall i Selje. Vi kan også vere med på å greie ut behovet. Men å bruke ein million kroner til å greie ut eit prosjekt som det ikkje er sett av ei einaste krone i økonomiplanen for å byggje, er, for å seie det forsiktig, ein smule merkeleg. Ei anna side av saka er at også idrettshallar skal driftast. Debatten rundt redusert halleige her i dag viser at dette er ei sak vi må drøfte skikkeleg, sa Anfinn Sjåstad (Frp).

Mot røystene til Frp (3), KrF (2) og SV (2) vedtok fleirtalet å setje av ein million kroner til å planlegge fleirbrukshall i Selje i 2021.

Drift

Innanfor drift vart det ikkje vedteke endringar i struktur, eller andre vesentlege endringar for det komande budsjettåret. Det kommunestyret hadde plikt til å gjere, var å vedta korleis ein skulle dekke inn underbalansen i 2020-budsjettet på 28 millionar kroner. kommunedirektøren sitt forslag, som vart vedteke med nokre tillegg/endringar, gjekk ut på at 16 av 28 millionar kronar vert dekka inn gjennom definerte tiltak innanfor rammeområda. Konkret ved at inntektene blir auka med 8,8 millionar kroner, og utgiftene blir reduserte gjennom tiltak som svara til 6,4 millionar kroner. Dei siste 12,5 millionane, sokalla «Innsparingskrav utan definerte tiltak» vert fordelte på rammeområda ut frå storleiken på budsjettet på kvart rammeområde.

Budsjettvedtaket

Kommunestyret vedtok kommunedirektøren sitt framlegg til driftsbudsjett for 2020 med følgjande endringar:

1. Dagens reglar om at avkorta sosialstønad til familiar som tek imot barnetrygd skal fjernast frå 1. august 2020. Det skal leggast fram eiga sak om dette i løpet av 1. halvår 2020.

2. Det blir sett av 50.000 kroner til å redusere eigenbetaling for idrett og kultur for born i familiar med dårleg økonomi frå skuleåret 2020/21, t d gjennom innføring av ei ordning med fritidskort. Det skal leggast fram eiga sak om dette i løpet av 1. halvår 2020.

3. Det blir sett av ei ramme på 1,5 millionar kr til oppfølging av igangsett rekrutteringsprosjekt i Stad2020, reiselivs- og stadsutviklingsstrategi og fellestiltak mellom Stad kommune og Stad Vekst. Fordeling av midlane blir delegert til Hovudutval for næring, idrett, kultur og samfunn og Formannskapet gjennom eigne saker.

Under dette punktet hadde Stad Sp eit anna framlegg, som gjekk ut på at ein ikkje brukte midlar frå disposisjonsfondet i denne omgang, men at ein finansierte satsinga innanfor ramma til utvalet kultur, idrett, samfunn og næring i første omgang, og at ein eventuelt kom tilbake til saka i juni 2020 om det skulle bli nødvendig.

4. Det blir avsett 125.000 kroner (lønna eigeninnsats) for gjennomføring av kartleggingsprosjekt for eigenfinansiert utsleppsfri skyssordning.

5. Driftsstøtte til Stadlandet Idrettslag på 50.000 kroner vert vidareført i 2020.

6. Halleige Stad kommune blir redusert med 20 prosent for dei under 18 år i 2020.

Kommunestyret røysta avslutningsvis over kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett med tilleggspunkta som allereie er nemnt. Budsjettet vart deretter samrøystes vedteke, bortsett frå punkt 3 som vart vedteke mot Sp, KrF, SV og Frp sine 16 røyster.

Fekk ikkje fleirtal

Både Stad Frp og Stad Sosialistisk Venstreparti hadde endringsframlegg til budsjettet. Men ingen av framlegga fekk fleirtal (Sjå eigne saker).

Verbalframlegg

Kommunestyret vedtok også ei rekkje verbalframlegg i samband med budsjettet, om mellom anna opprusting av uteområdet på Nordfjordeid skule, igangsetjing av arbeid med Handlingsplanar mot sosial dumping og barnefattigdom, vidare planarbeid for gang- og sykkelvegar i selje og etablering av fiskerikai i Selje sør, skredkartlegging for Selje/Bryggja, oppstart i 2020 av arbeid med kommunalt bustadfelt på Bryggja. Verbalframlegga vart i all hovudsak samrøystes vedtekne.