Posten åtvarar mot pakkesvindel

Nyhende

– Ikkje minst i julehøgtida, når mange ventar på pakker, opplever vi at mange får tekstmeldingar eller e-postar der dei blir bedne om å betale for at pakka skal leverast, seier John Eckhoff, som er pressesjef i Posten, til Aftenbladet.

No åtvarar Posten om ein type svindel der folk får tekstmelding eller e-post om å betale for sending av pakker dei ventar på eller for anna post. Posten oppfordrar folk til å vere på vakt om dei får sms eller e-post frå nokon som gir seg ut for å vere pakkeleverandørar. Posten minner òg om at dei sender sine krav i brev.

Denne typen svindel kom for alvor til Noreg for om lag fire år sidan, og går i bølger fortel Eckhoff i Posten. Fordi beløpa ofte er små, er det mange som blir svindla som ikkje bryr seg om å forfølge saka. Men svindlarane tener likevel på det om mange nok blir lurt.

Pressesjefen rår folk til å laste ned Posten sin mobilapp, der ein vil kunne følge med på pakkene ein ventar på. Han informerer òg om at eventuelle meldingar frå Posten vil innehalde nettadressa til posten.no.