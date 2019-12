Nye hus på Bryggja

Nyhende

Sætre har også tidlegare bygt hus i bygda, og har planane klare for fleire bygg både der og i Eid. Han bur på Fiskå, og er utdanna både som tømrar, platearbeidar og maskinist. Han har dessutan vore linefiskar nokre år. Firmaet har eige trelastlager på Fiskå, og har to år på rad hatt så god utvikling at dei har vore gasellebedrift.

God ordretilgang

Sætre er godt nøgd med marknaden firmaet hans opererer i, Sunnmøre og Nordfjord. Satsinga på kvalitet og nøgde kundar har gjeve god økonomi. Men han vedgår at det er utfordringar i byggebransjen. Nye utanlandske storaktørar prøver seg stadig.

−Dei mange konkursane i bransjen viser at dei driv med uforsvarleg låge prisar, meiner han.

Ei anna utfordring er mangelen på utdanna tømrarar. Sætre tykkjer det er rivande gale at talet på plassar i yrkesfag på dei vidaregåande skulane vert redusert. Sjølv har han to fast tilsette tømrarar frå Polen. Han presiserer at dei er svært dyktige fagfolk, og dei har vore hos han i 10 år utan ein einaste dags fråvær!

Med i Systemhus

Sætre seier det er viktig å vere med i ein større organisasjon, både for fagleg påfyll og å få med trendar.

Prisen på ei 84 m² leilegheit ligg på mellom 2,3 og 2,6 millionar kroner. Då er carport og utebod med. Tre av dei fire husværa er selde til ungdomar frå distriktet, og innflytting kan alt bli til sommaren.

Sætre rosar Frank Hessevik som selde tomta dei nye husa står på. Han karakteriserer Hessevik som ei drivande kraft, som er oppteken av og bidreg med verdiskaping i bygda.

Fleire byggjeprosjekt

Sætre opplyser at firmaet byggjer i Eid og. Han har ein tomannsbustad under bygging i Hogaåsen til ein pris av 3,6 til 4 millionar kroner. På Harpefossen skal det og byggjast to rimelege hytter.

Også på Bryggja skal Byggservice byggje meir i framtida. I løpet av neste år skal det oppførast to nye 2-mannsbustader. Frå før har dei bygt tre tomanns- og ein einebustad på Bryggja. Alt i alt har Byggservice AS ført opp 21 hus, leilegheiter og hytter dei siste fem åra.

Sætre legg vekt på at det er god butikk både for kundar og entreprenør å halde seg til same underentreprenørar. Han er svært godt nøgd med Reiel og Øyvind Fagerli som gjer grunnarbeidet, røyrleggarmeister Are Fiskaa og Berget Elektro.