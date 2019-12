Føreslo utekontakt – vart nedstemt

Nyhende

– Det vert oppretta ei 50 prosent stilling som utekontakt for born og ungdom frå 1. august 2020. Utekontakten skal jobbe førebyggande og oppsøkande, og vere til stades der ungdommane er, i heile kommunen. Utekontakten skal kunne gje råd, rettleiing og omsorg, og vise til andre tenester der det trengst. Samtidig kan ein fange opp utfordringar med blant anna rus, psykisk helse og mobbing i ungdomsmiljøet, sa Bent-Inge Borgund, gruppeleiar for kommunestyregruppa til Stad SV som føreslo at stillinga vert finansiert fordelt på ramme for Oppvekst og opplæring, og for Kultur, Samfunn, Idrett og Næring.