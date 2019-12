Desse festivalane får tilskot i 2020

Nyhende

Totalt har Kulturrådet fått inn 236 søknadar frå festivalar rundt om i landet. 171 av desse får no tilskot i 2020. Dette vart bestemt under det siste rådsmøtet for året, ifølgje ei pressemelding.

Samanlikna med tilskota festivalane fekk i 2019, er det ei rekkje festivalar som har fått ei auke i tilskota. Dette gjeld Oslo World, Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge (Troms), Kryssover jazzfest (Østfold), Sildajazz (Rogaland) og FarteinValen-festivalen (Hordaland).

Nokre festivalar som Norsk Countrytreff (Sogn og Fjordane), Tons of Rock (Oslo), Mozartfestivalen (Østfold), Vertavofestivalen (Buskerud) og Trondenesdagene (Troms) har fått redusert tilskota for 2020. Øyafestivalen (Oslo), Bergenfest (Hordaland) og Vise og lyrikk-festivalen (Rogaland) har falt heilt ut av ordninga.

Sogn og Fjordane

Frå Sogn og Fjordane kom det inn totalt elleve søknadar. Kulturrådet har vedtatt at åtte av desse får tilskot i 2020. Dette er ein innvilgingsprosent på 72,7. Malakoff er blant festivalane som har sendt inn søknad til Kulturrådet. Festivalen har søkt om 500.000 kroner, men Kulturrådet har vedtatt at festivalen får 300.000 kroner i 2020. Dei andre sju festivalane i Sogn og Fjordane som får tilskot er FjordBlues festivalen (125.000 kroner), Fres Festival (175.000 kroner), Balejazz (200.000 kroner), Førde Internasjonale Folkemusikkfestival (6,3 millionar kroner), Gloppen Musikkfest (450.000 kroner), Stiftinga Norsk Countrytreff (1,1 millionar kroner) og Utkant`20 (350.000 kroner).

I Sogn og Fjordane søkte også Glopperock om 150.000 kroner, men er ikkje blant festivalane som får tilskot i 2020. Det gjer heller ikkje Målrock som søkte om 100.000 kroner og Stryn Visefestival som søkte om 200.000 kroner.

Festivalar i SFJ Tilskot søkt om Får i tilskot Malakoff 500.000 kroner 300.000 kroner FjordBlues festivalen 190.000 kroner 125.000 kroner Fres Festival 175.000 kroner 175.000 kroner Balejazz 400.000 kroner 200.000 kroner Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 7.133.000 kroner 6,3 millionar kroner Gloppen Musikkfest 600.000 kroner 450.000 kroner Stiftinga Norsk Countrytreff 1.800.000 kroner 1,1 millionar kroner Utkant`20 500.000 kroner 350.000 kroner Glopperock 150.000 kroner 0 kroner Målrock 100.000 kroner 0 kroner Stryn Visefestival 200.000 kroner 0 kroner

Søknadar per fylke

Innvilgingsprosenten for 2020 er høgst i Vest-Agder og Svalbard. Vest-Agder hadde åtte søknadar, og får også åtte tilskot, medan Svalbard hadde ein søknad, og får også tilskot til denne festivalen. Begge har 100 prosent når det gjeld innvilging. Også i Hedmark er det høg prosent, ettersom åtte av ni søknadar fekk tilskot, og i Østfold, der sju av åtte fekk tilskot.