5,2 mill. til verdas største fossilfrie hurtigbåtanbod

– Dette er gledeleg, og eit tydeleg signal på at vår bodskap har nådd fram. Regjeringa er no klare til å samarbeide med fylkeskommunar og næringsliv på Vestlandet om å gjere sjøtransporten på Vestlandet fossilfri. Det seier Alfred Bjørlo (Venstre), Noralv Distad (Høgre), Frank Willy Djuvik (Frp) og Trude Brosvik (KrF) på vegner av regjeringspartia i Sogn og Fjordane.

Ny teknologi

– Det maritime næringslivet på Vestlandet er verdsleiande innanfor ny teknologi for å gjere sjøtransporten fossilfri. Med det nye anbodet på hurtigbåtar som Sogn og Fjordane fylkeskommune har lyst ut, og som Vestland fylkeskommune frå årsskiftet overtar ansvar for, er vi med å utvikle ny teknologi verda til no ikkje har sett. Å lukkast med dette, vil bli avgjerande for å kutte klimautslepp frå sjøtransport også internasjonalt, seier Bjørlo, Distad, Djuvik og Brosvik.

Glade for støtte

– Vi er glade for at staten no går inn og er med å dekke utgifter til det krevjande, men nasjonalt viktige arbeidet vi no set i gang med utsleppsfrie hurtigbåtar. No er det i neste runde viktig at Vestland fylkeskommune også får kompensert meirutgiftene til driftskostnader i inntektssystemet til fylkeskommunane. Det er ei sak vil vi halde fram trykket på fram mot neste års statsbudsjett, seier Venstre, Høgre, Frp og KrF sine fylkespolitikarar i Sogn og Fjordane/Vestland fylke i ei pressemelding.