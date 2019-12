Med i Norge sin EM-tropp

Nyhende

Norges Skyttarforbund har i desse dagar tatt ut troppen på totalt 19 seniorar og juniorar til Europameisterskapen i luftvåpen 2020. Meisterskapen vert arrangert i Wroclaw i Polen i februar og mars 2020.

Ein av dei som er tatt ut til Norge sin EM-tropp er Johanna Reksten, Kisen MSL. Johanna er tatt ut til å konkurrere i klassa Rifle kvinner.

I EM får Johanna sin meisterskapsdebut i seniorklassa, ifølgje Norges Skyttarforbund, som skriv at bakgrunnen for uttaket er at Johanna leverte sterke resultat i juniorklassa sist sesong og vil no få verdifull matching som førsteårs senior i EM.