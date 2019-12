Døypte Vestkapp og Frøyanes Junior

Nyhende

I mildt og fint desembervêr, og solskin i stadfjella, fekk dei to nyaste ervikbåtane namna Vestkapp og Frøyanes Junior. Skulemusikken var og på plass. Per Bolstad jr. spelte trekkspel og Amanda Rosa Wilcox song. I ein kort kommentar til Fjordabladet sa reiar Stig Ervik at det var ein storarta dag både for Ervik Havfiske og stadtsamfunnet, og eit fantastisk vêr.