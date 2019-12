Nyhende

Natt til søndag vart meldt om oppskyting av naudrakett lokalisert til Raudeberg sentrum, men at ingen var i naud. Vidare vert det meldt om at ein hjort vart køyrt på i Hjelledalen. Vidare at det var tilløp til slagsmål i Stryn sentrum, men at politipatruljen fekk roa gemytta.