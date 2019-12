To fekk bruksforbod

Nyhende

Under ein kontroll Statens vegvesen hadde i på Stad fredag 13. desember vart totalt 31, kontrollert. Resultat av kontrollen vart at fire køyretøy med fekk skriftlege manglar. Det vart skrive ut gebyr til førar for å ikkje å bruke bilbelte, samt at fire køyretøy fekk dekkgebyr grunna dekk under lovleg mønsterdjupne. Det vart utferdiga eitt bruksforbod på grunn av dårleg sikring av last på tilhengar og eitt bruksforbod på grunn av tilhengarens tilstand. Det vart i tillegg skrive ut fire mangellappar på div lysfeil på køyretøya.