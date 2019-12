Budsjett og økonomiplan for Stad kommune

Samrøystes budsjettvedtak i Stad kommune

Stad kommunestyret vedtok fredag budsjett for Stad kommune for 2020 og økonomiplan for 2021-23 både for drift og investeringar. Vedtaket var samrøystes. Det vedtekne kommunebudsjettet er på gidt over 600 millionar kroner.