- Vi ønsker dialog

Svar til Siri Sandvik:

Tydelig at Ap føler seg litt ille berørt og det er vel fordi de har en dårlig sak. I forrige uke sendte jeg en e-post til Hans-Petter Gilleshammer, som han ikke har svart på. Dvs. at de er jo ikke interessert i dialog, men mener at de er i sin fulle rett til å drive politikk og bevilgninger akkurat som de vil.

Poenget vårt er at idrettsrådet er en lovpålagt organisasjon, som representerer all idrett i kommunen, har en skriftlig avtale med Eid kommune som sier at vi skal involveres i alle spørsmål som har med idrett å gjøre. Dette vet både Siri Sandvik og Hans-Petter Gilleshammer, men de er tydeligvis motstander av en slik organisering og ønsker ikke at idretten skal involveres i prosesser som involverer idretten.

Bakgrunnen for en slik holdning kan jeg bare spekulere i, men det er beklagelig at vi i kommunepolitikken skal ha politikere som er mer opptatt av partipolitisk- og personlig markering for å oppnå stemmesanking, enn å lytte til en såpass stor del av frivilligheten som idretten representerer.

Når det gjelder ensidig fokus på anlegg på Eid så var jo intervjuet med idretten på Eid og Eid idrettsråd.

Stad idrettsråd er ikke operativt og det foreligger ingen handlingsplan eller anleggsplan. Dette er Gilleshammer godt informert om, i og med at han sitter i valgkomiteen.

Når det gjelder hvorvidt Selje idrettsråd står samlet om en idrettshall i Selje, er foreløpig noe uklart. Men jeg tar det for gitt at flerbrukshall i Selje blir en av de viktigste sakene for Stad IR når det blir operativt og handlingsplan vedtatt, og jeg har ikke oppfattet noe motstand mot dette fra Eid.

Poenget er uansett at det ikke er noe logikk i å bygge en ny idrettshall i Selje dersom idretten ikke har råd å bruke den. I og med en er blant de kommunene på Vestlandet med høyest leie, og idretten i Selje er vant til gratis hall på f.eks. Åheim, så ligger det dårlig an i forhold til utnyttelse av å investere kommunale kroner.

Når det gjelder anleggsutvikling på Eid så har Eid kommune foreløpig ikke bidratt til fremdrift mhp. utvikling av idrettsparken og bygging av fotballhall, i og med at vi faktisk er på akkurat samme sted som i 2016.

Vi sendte brev til Eid kommune i 2016 om dette, og som resulterte i et møte der det ble lovet tiltak og framdrift. Til nå har det i realiteten ikke skjedd noe. Det har vært en rekke møter, men Eid kommune er spesialist i å ikke skrive referat, så det kan fort bli litt ord mot ord.

Jeg presiserer at vi har ikkje noen politisk agenda, men at vi ønsker dialog med alle parti - i tillegg til kommunens administrasjon.

Det spesielle med Ap er jo at de nå er i posisjon i forhold til forrige periode opposisjon, så da er det jo fort gjort å møte seg selv i døra. Alle henvendelser til Eid kommune de siste årene, samt e-posten til Hans Petter i forrige uke viser jo at vi prøver å få til en dialog. Men når de velger å ignorere oss, kan de nesten ikke være overrasket over at vi velger å ta opp saken offentlig.