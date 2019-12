Kutt i ordførargodtgjersle og eigedomsskatt på næring

Nyhende

Det skriv Bent-Inge Borgund i kommentarane til Stad SV sitt budsjettendringsframlegg, og viser til at for Stad SV er det viktig å verne om tenestene, særskilt tenestene innan Helse og omsorg og Oppvekst og opplæring.

–Vårt mål er å få dei uspesifiserte kutta så låge som mogleg.

Ikkje forsvarleg

I SV ser vi ikkje føre oss at det er mogleg eller forsvarleg med slike innsparingar som det er lagt opp til i budsjettet for Helse og omsorg og Oppvekst og opplæring, seier Borgund og viser til at det har vore utvalsmøte der budsjettet har vorte handsama.

–Oppvekst- og opplæringsutvalet er uroa over dei store kutta og ønskjer at desse vert justert ned. Helse- og omsorgsutvalet vedtok samrøystes framlegg: Helse og omsorgssektoren sitt budsjett er stramt. Det er derfor ingen automatikk i at helse og omsorgsutvalet kan sjå føre seg at budsjettet vert redusert i tråd med «udefinerte tiltak» på 4,7mill.

Auke inntektene

–Dersom vi framleis skal ha gode desentraliserte tilbod innan desse sektorane så må inntektene opp. Allereie neste år får vi endå trongare rammer og må kutte endå meir i budsjetta. Vi ynskjer gode offentlege tenester i heile kommunen og vi ser ikkje anna moglegheit enn å innføre eigedomsskatt på næring for å klare å oppretthalde dagens nivå på tenestene. Samtidig ønskjer vi å reversere vedtaket om auke i godtgjersle og løn til politikarane. Vi ser ikkje at denne auken er foreinleg med dei innsparingane som må til, seier Bent-Inge Borgund i Stad SV.

Endringsframlegg til budsjettet frå Stad SV:

1. Auka i godtgjersle til politikarane, samt auke i løn til ordførar og varaordførar, vedtatt i kommunestyremøte 24.10.19 vert reversert. I motsetning til førre kommunestyremøte veit vi no kostnaden ved dette, og vi har fått oversikt over dei store udefinerte innsparingane i budsjettet.

Vi ønsker igjen å fremme kommunedirektøren sitt opphavlege framlegg:

Fast årleg godtgjersle

a. Ordførar

Ordføraren si godtgjersle vert sett til 85 % av stortingsrepresentantane si godtgjersle. Godtgjersla dekker alle gjeremål som fell på ordførarvervet.

b. Varaordførar

Varaordføraren si godtgjersle vert sett til 12 % av ordføraren si årlege godtgjersle. Godtgjersla dekker alle gjeremål som fell på varaordførarvervet.

c. Medlemmar i formannskap og leiarar i dei fire faste utvala og kontrollutvalet

Godtgjersla vert sett til 4 % av ordføraren si årlege godtgjersle.

d. Leiar i eldreråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne.

Godtgjersla vert sett til 1,5 % av ordføraren si årlege godtgjersle.

e. Avgrensing

Fråvær frå meir enn 1/3 av møta fører til ein reduksjon på 25 % av godtgjersla

Innsparinga vil verte cirka 1,4 million kroner per år i følgje økonomisjef.

200 000 kroner vert overført til ramma for Samfunn/Kultur/Idrett/Næring for å finansiere punk 4. Dei resterande 1,2 million kroner vert overført til ramma for Helse og Omsorg for å redusere innsparing og verne om tenestene.

2. På grunn av forventa effektivisering ved kommunesamanslåinga må ein forvente innsparingar i administrasjon. Foreslått budsjettkutt vert auka med kr. 600 000, - på sentraladministrasjon. Dette vert overført til ramme i sektor for Oppvekst og Opplæring.

3. Det vert oppretta ei 50 % stilling som utekontakt for born og ungdom frå 01.08.2020.

Utekontakten skal jobbe forebyggande og oppsøkande, og vere til stades der ungdommane er, i heile kommunen. Den skal kunne gje råd, rettleiing og omsorg, og vise til andre tenester der det trengs. Samtidig kan ein fange opp utfordringar med blant anna rus, psykisk helse og mobbing i ungdomsmiljøet. Stillinga vert finansiert fordelt på ramme for Oppvekst og opplæring, og for Kultur, Samfunn, Idrett og Næring.

4. Reduksjon i foreldrebetaling for Kulturskulen frå dagens nivå til same nivå som Gloppen. ( Frå kr. 2000,- pr. mnd til kr. 1637,- pr. mnd.) Kostnad: kr. 200 000,-. Sjå finansiering i punk. 1.

5. Redusere halleige med 100.000, finansiert av ramme for Kultur, Samfunn, Idrett og Næring.

6. To million kroner vert å ta frå disposisjonsfondet og fordele på sektor for Helse og omsorg, og Oppvekst og opplæring for å redusere innsparing og verne om tenestene.

7. Det vert innført eigedomsskatt på næring. Taksering skal gjennomførast så snart som råd. Dersom ein ikkje kan ta inn skatten i 2020 vil halve beløpet i 2021 ( kr. 2 million) verte tilbakeført til disposisjonsfondet for punk.6 brukt i budsjettet for 2020. Stipulerte årlege inntekter er kr. 4 mill.

Budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Stad kommune vert endeleg vedteke av Stad kommunestyre i morgon, fredag 13. desember.