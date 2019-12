– Ventar i spenning på departementet si vurdering

Nyhende

Størst behov for hallkontroll for store køyretøy i Nordfjord Vegvesenet vil likevel flytte tilbodet til Førde

Bjørlo melder via Facebook at han hadde med seg bilbransje-veteran Idar Sølvberg frå Eid Motor som representerte bransjen, og dei forklarte til dei i Oslo kor viktig kortreiste tenester er for næringsliv og folk i Nordfjord. Dette gjeld ikkje minst tungbil-kontroll, at over 75% av all hallkontroll av tungbilar over 16 tonn i Sogn og Fjordane skjer på Nordfjordeid, fordi det er i denne regionen dei store aktørane i bransjen held til.

– Vi opplevde å bli lytta til og bli tatt på alvor. Med ein lokalkjend statsråd trengde vi heller ikkje å bruke lang tid på å forklare geografi og reiseavstandar til Førde og Ålesund.

– Vi ventar no i spenning på departementet si vurdering av saka. Dei treng enno noko meir tid, fekk vi vite i møtet, og det vel eg å tolke positivt, skriv Bjørlo om møtet på Facebook.

