Takkar for tre år i smørauget

Nyhende

Sidan Amfi Nordfjord opna hausten 2016 har «Det kreative rom» vore på plass midt i kjøpesenteret på Nordfjordeid. Her har kreative menneske fått vise fram kunsten sin. Og dei som står bak har sleppt unna med ei husleige som ikkje har tømt lommeboka. No har kjøpesenteret blitt til Alti Nordfjord, og kundane strøymer framleis til Nordfjordeid. Difor treng butikkane meir plass, og rommet for kreativ utfalding må vike.