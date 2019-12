Malakoff med nytt artistslepp

Nyhende

Flogging Molly er eit irsk-amerikansk punkband, og til sommaren speler bandet eksklusiv festivalkonsert på Malakoff. Det irsk-amerikanske bandet starta som eit husband på ein pub med namn Molly Malone’s i Los Angeles, USA, og speler i dag keltisk inspirert musikk rundt om i verda.

For dei som hugsar då Dropkick Murphys spelte på Malakoff i 2014, er Flogging Molly i same sjanger. Flogging Molly har hits som Drunken Lullabies, med over 42. millionar streams på Spotify, If I Ever Leave This World Alive med over 25. millionar streams, Devil’s Dance Floor med over 21. millionar streams og What’s Left of the Flag med rundt 15 millionar streams.

– Vi har prøvd å få Flogging Molly til festivalen i mange år. Har du ikkje sett Flogging Molly i aksjon på scena, så har du ei fantastisk konsertoppleving i vente. Få band klarer å foreine publikum på tvers av sjangergrensene slik som denne sjumannsgjengen frå Los Angeles gjer, fortel festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal, i ei pressemelding.

Allereie klar

I tillegg til Flogging Molly, er fleire norske og internasjonale artistar og band allereie klar for Malakoff 20. Artistane og banda som tar turen til Malakoff i 2020 er The Hives, Astrid S, Nothing But Thieves, Dagny, Bo Kaspers Orkester, The HU, Charlie Rackstead & The Sticklesbergen Ramblers, Jackbow og Drittmaskin.

Det er venta endå fleire artistslepp frå Malakoff i løpet av dei komande månadane.