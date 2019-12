Venta ruskevêr i heile fylket

Nyhende

Meteorologisk institutt har sendt ut gult varsel for kraftige vindkast i store deler av Sogn og Fjordane frå tysdag ettermiddag. Det er også sendt ut varsel for vind og nedbør for store deler av landet.

Dette kjem av at eit kraftig lågtrykk kjem inn over Sør-Norge. Det er venta at dei kraftige vindkasta kjem frå søraust og sør, og ser ut til å vere på rundt 27 m/s i indre strøk, og opp mot 33 m/s i ytre. Ifølgje Yr kan det også kome mykje nedbør på kort tid gjennom tysdagen. I tillegg er det sendt ut varsel for snøskredfare for store deler av Vestlandet.

Meteorologisk institutt kallar dette den kraftigaste stormen så langt denne sesongen. Det oppmodast om å sikre lause gjenstandar ettersom dei kan blåse vekk. I tillegg oppmodast det om å unngå unødvendig ferdsel på utsette stadar.

Veg og transport

Grunna dei kraftige vindkasta som er venta tysdag ettermiddag er det moglegheit for at ferje, fly og anna transport kan bli kansellert. I tillegg kan fleire bruer bli stengt, og enkelte reiser vil kunne få ei lenger reisetid enn vanleg.

Ifølgje Meteorologisk institutt kan også enkelte vegar bli stengt grunna tre og andre objekt i vegbana. Det er også venta mykje snø, snøfokk og kraftig vind i fjellet, som kan gje redusert sikt og difor moglegheit for kolonnekøyring eller stengde vegar.

Kolonnekøyring

Allereie no er fleire fjellovergangar stengt eller har kolonnekøyring. For dei som skal over fjellet det neste døgnet kan det vere greitt å ha med mat, varme klede, nok drivstoff og straum og ein bil som er skodd for vinterføre.

Ved kolonnekøyring bruk tåkelys og naudblinken, hold jamn fart, følg kolonnen og la luftanlegget gå med kald luft på frontruta.