Hurtigbåtrute Selje-Bergen-Selje utan byte av båt

Nyhende

«Det har den siste tida vorte usikkert om hurtigbåtruta Selje-Bergen-Selje i komande anbodsperiode framleis skal gå utan at passasjerane må byte båt på strekninga. Eit eventuelt båtbyte vil verte ei stor ulempe for passasjerane, særleg for dei med nedsett funksjonsevne. Hurtigbåtruta er blant anna mykje nytta til pasienttransport til og frå Haukeland Universitetssjukehus, av funksjonshemma og eldre som gjerne treng hjelp ved av og påstiging.

Båten vert og mykje nytta av næringslivet som vel denne reisemåten framføre privatbil på grunn av komfort, direkte reise frå sentrum til sentrum og gode tilhøve til å arbeide under reisa. Dersom eit båtbyte undervegs vert realitet vil dette verte ei forringing av det kollektivtilbodet som finst i dag.

Det einaste reelle alternativet til hurtigbåt mellom Nordfjord og Bergen er å køyre bil, og ei slik endring av båtruta kan truleg føre til auka bruk av privatbil på denne strekninga. Passasjergrunnlaget til hurtigbåten vil følgjeleg kunne gå ned.

Stad kommunestyre stiller seg positiv til at nye og miljøvenlege energiberarar vert utvikla. Ny framdriftsteknologi bør takast i kommersiell bruk til passasjertrafikk og anna transport på sjøen etter kvart som slik teknologi syner seg trygg, påliteleg og med ei rekkevidde tilpassa den bruken den vert sett til å tene.

Kommunestyret er derimot negativ til å ta i bruk ny teknologi før denne kan gi minst like gode tilbod som det brukarane alt har. Om publikum opplever ei forringing av tilboda i kollektivtransporten på grunn av umoden miljøteknologi, vil dette kunne skade omdømet til nyvinningar innan miljøvenleg energi og nye maritime framdriftsformer.

Stad kommunestyre er også uroa for at val av løysingar, der ein må nytte fleire båtar og teknologi som enno ikkje er ferdig utprøva, vil føre til takstauke og eit mindre påliteleg tilbod. Om dette vert tilfelle vil ein ytterlegare drive passasjerane over til bruk av privatbilar.

På vegne av innbyggarane på kysten nord i fylket krev Stad kommunestyre med dette at fylkeskommunen sitt anbod for hurtigbåtruta Selje-Bergen-Selje utformast slik at ein opprettheld det gode tilbodet ein har i dag utan at brukarane skal måtte byte båt, uavhengig av kva slags drivstoff som skal verte nytta. Denne interpellasjonen sendast over til administrasjon og politisk leiing i Vestland fylke.»