Rivinga i fossen har starta

Nyhende

Etter at Teknisk- og samfunnsutvalet i Eid har gjort vedtak om riving av røyrgatene i Kviafossen, har no dette arbeidet starta opp. Anleggsmaskiner er på plass for å fjerne stålrøyret frå 1915, og trerøyret som blei sett opp på 1920-talet.