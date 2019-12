La brøytestikkene stå!

Nyhende

Jan Christian Naustdal opplyser at han og tilsette i hans firma opplever ein del hærverk på brøytestikker som blir sett opp.

–Dette gjeld stikker som kan bli fjerna av barn, og som kan verke seg uskuldig moro. Men vi ser også etter helgane at brøytestikker må ha blitt fjerna av folk som har vore på fest til dømes, skal ein døme etter fotspora i snøen, skriv Naustdal i ein e-post til Fjordabladet. No bed han om at brøytestikkene må få stå i fred.

Brøytestikker er viktige for brøytemannskap ute på vegane. Når det er dårleg sikt må mannskapet navigere etter stikkene for å kome seg fram på vegen. Utan stikker kan det blir svært vanskeleg å sjå vegkanten.

Men brøytestikker er også viktige for folk flest som ferdast på vegen. Allereie om hausten når det tek til å mørknast er brøytestikker med refleks viktige for å sjå vegkanten. Ikkje minst ved mykje regn eller skodde, eller ved vind og snø. Det kostar også mykje pengar å få sett opp at nye stikker etter kvart som dei blir borte.