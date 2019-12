Eid på topp tre

Nyhende

Eid kommune, Flekkefjord kommune og Lier kommune kjempa om prisen som årets frivillighetskommune 2019. Før helga, 5. desember på Frivillighetens dag, vart det klart at det var Flekkefjord kommune som stakk av med prisen for sitt systematiske arbeid for samspel mellom politikk og frivillig innsats. Eid kommune fekk heider og ære etter å ha hamna på topp tre i kåringa av Årets frivillighetskommune 2019.