Chris Medina til Eid kyrkje

Nyhende

Med seg har han Erik Næss og Lars Støvland. Til saman lovar dei ein kveld med god julestemning, der både norske og amerikanske julesongar står på programmet.

Chris Medina (36) blei kjend etter at han deltok i talentshowet American Idol i 2011, der han blei mellom dei 40 siste deltakarane. Han er frå Chicago, og har budd i Norge sidan 2014. Mest kjend er Medina for songen «What are words», som handlar om ho han tidlegare var forlova med, og som blei alvorleg skada i ei bilukke. Han blei hylla for å ta seg av kjærasten etter ulukka. Men i 2014 gjorde paret det slutt, og Medina flytta til Norge.

I dag har han familie i Norge, og har etablert musikkarriere her. 2. mars 2019 deltok Chris Medina i Melodi Grand Prix med låten «We Try». Men låten blei slått ut i første runde.

Trioen med Chris Medina er no på juleturné med 32 stoppestadar rundt om i heile landet. I Sogn og Fjordane skal trioen ha konsert i Høyanger og Øvre Årdal, utanom Eid kyrkje.