Klagarane vann ikkje fram

Fylkesmannen skriv at tiltaket i denne saka er i samsvar med lov og plangrunnlag, og det ikkje ligg føre heimel for å avslå søknaden. Kommunen kunne ha stoppa tiltaket i denne saka ved å vedta mellombels byggje- og deleforbod etter for å vurdere arealdisponeringa på nytt. Teknisk- og samfunnsutval i Eid valde å ikkje gjere det utifrå omsynet til fare for skade på 3. person.

Gav løyve

Teknisk- og samfunnsutval gav i august rammeløyve for riving og sanering av to røyrgater i Kviafossen kraftverk.

Vedtaket vart klaga på av Eid Sogelag. I klaga vart det vist til at Eid kommune den i 2017 godkjende Kommunedelplan for kulturarv 2017-2019. I planen er Kviafossen vist til som eit av dei utvalde kulturminna i Eid kommune, der formidling og utvikling er nemnt som tiltak, og Kviafossen er vurdert som verneverdig. Sogelaget stilte spørsmål kring at kommunen ved Teknisk- og samfunnsutval i same valperiode valde å sjå vekk frå desse retningslinjene, som dei sjølv har godkjent.

Vedtaket vart og klaga på av Sogn og Fjordane fylkeskommune, som meinte at det ikkje var teke tilstrekkeleg omsyn til dei kulturhistoriske verdiane kraftverket i Kviafossen har, slik det går fram i Kommunedelplan for kulturarv 2017-2019.

Klagesaka vart handsama av Teknisk- og samfunnsutval i oktober. Klagene vart ikkje tekne til følgje. Saka vart etter dette sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd.

Ikkje bindande

Fylkesmannen støttar seg i stor grad til saksutgreiinga frå rådmannen i Eid når det gjeld vurderingar i klagesaka. Der heiter det at Kommunedelplan for kulturarv 2017-2029 ikkje er ein plan med direkte juridisk verknad i byggesak, men er meint å vere retningsgivande for saker innanfor sitt tematiske område. Det er vidare ei målsetning i kommunedelplanen at Eid kommune gjennom kommuneplan og reguleringsplan etter plan- og bygningslova skal verne kulturminne som vert vurdert til å ha ein lokalt viktig verdi.

Då søknad om riving er i samsvar med gjeldande reguleringsplan, har Eid kommune berre eitt alternativ for å hindre dette, og det er gjennom revisjon av reguleringsplan. Dersom kommunen finn at eit område bør ha ny planlegging er det då heimel Plan og bygningslova for eit mellombels forbod mot tiltak i fire år fram til ny plan ligg føre.

Utøvde skjønn

Det er kommunen sitt skjønn som skal leggast til grunn for om eit område skal få ny planlegging. Teknisk- og samfunnsutvalet hadde høve til å utøve eit slikt skjønn. Utvalet nytta seg ikkje av denne moglegheita, og handsama byggesaka og gav rammeløyve til riving i samsvar med rettskravet til søkjar som då ligg føre.

Teknisk- og samfunnsutvalet har i si grunngjeving vurdert faren for skade på 3. person beskrive i ROS analyse som meir tungtvegande enn behov for ny plan.

Etter rådmannen si vurdering er utvalet si skjønnsutøving og grunngjeving av vedtak.

Fylkesmannen har ikkje vesentlege merknadar til kommunen si vurdering her. Det går klårt fram av saksdokumenta at røyrgatene ved Kviafossen har kulturhistoriske verdi. Fylkesmannen legg difor til grunn at Teknisk- og samfunnsutval har gjort vedtaket sitt på tilstrekkeleg opplyst grunnlag.

Også klagesaka om løyve til igangsetjing har Fylkesmannen gjeve kommunen rett i sine vurderingar.