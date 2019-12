Skyttarane vart heidra

Nyhende

Nyleg hadde Nordfjord skyttarsamlag ombodsmøte der skyttarane som kom til finalen på landsskyttarstemne 2019 vart heidra, ifølgje ei pressemelding. Totalt vart det fire NM-titlar til Nordfjord skyttarsamlag, noko som vart feira med pizza, kake og blomar.

Bendik Stokland (Stadlandet) vart NM-meister på felt klasse Junior (42/10). Leiv Reksten (Nordbygda og Rand) vart NM-meister i bane klasse v55 (348), og i tillegg NM-meister i stupar klasse V55 (10,16). Knut Lillestøl (Hornindal og Markane) vart NM-meister i skogsløp klasse V73.

I tillegg til NM-meistrane vart Johanna Reksten (Nordbygda og Rand) nummer to i prinsesselaget (345) og nummer ni totalt i klasse 3–5. Ho vart nummer to i konkurransen om IKM-fatet (20 år og yngre klasse 3-5). Reksten var ikkje til stades under utdelinga, men fekk diplom og Norges skyttarmedalje frå DFS. Vegard Taklo (Hundeide) vart nummer to i klasse senior B i skogsløp.

Skyttarane som kom til finalen:

Kristen Lotsberg (Nordbygda og Rand) felt klasse V73. Svein Hoem (Stryn) 2 finalar: bane klasse V73, felt klasse V73. Knut Lillestøl (Hornindal og Markane) felt klasse V73. Leiv Reksten (Nordbygda og Rand) bane klasse V55. Arild Fure (Stryn) 2 finalar: bane klasse V55, felt klasse V55. Andreas Røyrvik (Hyen) bane klasse V55. Johanna Reksten (Nordbygda og Rand) bane klasse 5. Bertel Oddne Mjellem (Hyen) bane klasse 5 (3-5). Roger Nesheim (Eidsbygda) felt klasse 5. Torleiv Straume (Hyen) felt klasse 5. Vegard Taklo (Hundeide) felt klasse 5. Håkon Frivik (Ålfoten) felt klasse 2. Sandra Vindfjell Frøholm (Utvik og Innvik) bane klasse Eldre junior. Bendik Stokland (Stadlandet) felt klasse junior. Fredrik Taklo (Hundeide) bane klasse junior. Stian Skeistrand Eidsbygda) bane klasse junior. Sivert Vindfjell Frøholm (Utvik og Innvik) felt klasse eldre rekrutt.