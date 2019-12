Vestland går for grøne snøggbåtar

Nyhende

Dette kjem fram i ei pressemelding.

– Dette er ein stor dag for miljøsatsinga i Vestland. Med nullutslepps snøggbåtar vil vi bli eit føregangsfylke innan grøn sjøfart. Dette vil gje eit stort pluss i fylket sin klimarekneskap.

Fylkesutvalet vedtok i går at alle nye kontraktar på snøggbåtar i Sogn og Fjordane skal ha nullutsleppsteknologi. Samtlege snøggbåtkontraktar i Sogn og Fjordane skal fornyast i 2022, og innan 2024 skal heile denne snøggbåtflåten driftast med nullutsleppsteknologi.

Det blei avgjort av eit breitt fleirtal beståande av samarbeidspartia Senterpartiet, MDG, KrF, Arbeidarpartiet, Sv og Venstre saman med Høgre.

– Vi er utruleg glade for at også Høgre blei med oss på dette, og at så mange parti ser behovet for å satsa på framtidsretta kollektivløysingar. Med dette vedtaket vil totalt 17 snøggbåtar i fylket driftast med nullsleppsteknologi innan 2024. Eit slikt grønt skifte i snøggbåttrafikken vil ha stor miljø- og samfunnsmessig gevinst. Det viser også at det nye fylket tar miljøet på høgaste alvor.

No ser samarbeidspartia fram til at Vestland hamnar i front på utvikling og bruk av grøn teknologi innan samferdselssektoren. Med denne grøne omstillinga bidrar også fylket til arbeidsplassar i distrikta.

– Vi har mange særs innovative teknologimiljø som lenge har arbeidd med å utvikla framtidsretta løysingar for klimavennleg samferdsel. No får desse aktørane høve til å levera teknologien som vil gi oss ein ny og klimaeffektiv sjøfart her heime. Samstundes bidrar vi til at norske teknologimiljø kan bli verdsleiande innan nullutsleppsløysingar og dermed koma i førarsetet for eksport av grøne løysingar til resten av verda.

Vedtaket er gjort med ei klar forventing om at regjeringa innfrir lovnadane om midlar til grøn omstilling i fylket.

– Samstundes som dette er eit stort steg for miljøsatsinga i Vestland, tar me også no eit krafttak for at regjeringa skal nå sine klimamål. Difor forventar vi også at regjeringa kompenserer med auka midlar til fylket for den viktige miljøsatsinga me nå har gått inn for.





Følgjande blei vedteke i saka om «Nytt snøggbåtanbod i Sogn og Fjordane» i fylkesutvalet:

Fylkesutvalet ber om at dei nye miljøanboda vert gjennomført i tråd med stortingsvedtaka om krav til null- og lågutslepp for alle nye ferje – og hurtigbåtar.