Sterkt tomteengasjement

Nyhende

Hanne Marie Utvær frå Selje/Stad kommune leia møtet. Ho var klar på at der ligg inne midlar for planlegging i 2020, og at kommunen tek mål av seg til å etablerte eit kommunalt bustadfelt på Hauane. Ho fekk spørsmål om framdrift, og det vart sagt at ein i beste fall kan rekne med å ha eit planframlegg klar til utlegging til offentleg ettersyn før sommaren 2020.