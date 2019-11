Inviterer til nisjelaurdag

Nyhende

– Vi ønskjer å sette kunden i fokus, og er ein motpol til netthandel på black friday. Vi trur ikkje du får same servicen på nett som du får når du handlar direkte i butikk, seier Irene Berteig ved Hildenes Gartneri.

Det viktige med nisjelaurdagen er å skape liv i Eidsgata.

– No har vi fått mange etableringar rundt oss, og det skal noko til å fylle opp alle lokala her. Det er kjekt med etableringar, og Nordfjordeid er ein fantastisk handelsstad, som trekkjer mykje folk hit, påpeikar ho.

Ferdigpynta til jul

No er vinterlysa i Eidsgata komne opp. Butikkane er pynta til jul og gjer seg klare til julehandel.

– Det er viktig å bruke dei lokale butikkane, om ein ønskjer å ha butikkar her, oppfordrar dei. – Vi set pris på kundane, og difor gjer vi litt ekstra med ein nisjedag. Opplegget vert etter same lesten som var i for, seier Margrete Sunde frå Skobutikken Sunde.

– Først er det nisjelaurdag, så har vi julegrantenning på Badstupladsen etterpå. Der vil det blir trekt ut ein vinnar av ei stor korg med fine produkt som butikkane i Eidsgata har gitt. For kunne vinne må ein ha skrive namnet sitt bak på ein kassa-

lapp, som så vert trekt ut, fortel Katrine Berstad frå Pets.