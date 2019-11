Dale er positiv til møte med Stad-ordførar

Nyhende

Fjordabladet har bede samferdsleminister Jon Georg Dale om ein kommentar til utsegner frå Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) om Nordfjordeid trafikkstasjon der han seier at tilrådinga frå Statens vegvesen om å fjerne halltilbodet på Nordfjordeid er gjort på sviktande grunnlag og der Stad kommune ber om møte med politisk leiing.

Dale har overfor Fjordabladet kome med følgjande kommentar:

–Vi har no teke imot Statens vegvesen sitt endelege forslag til ny modell og struktur av levering av tenester på trafikant- og køyretøyområdet. Regjeringa er oppteke av å legge til rette for gode tenester over heile landet. Vi vil difor no vurdere Statens vegvesen sitt forslag grundig før det blir tatt ein avgjersle i saka.

– Møteførespurnaden frå kommunen blir handsama etter vanleg rutine. Eg er positiv til eit slikt møte. Om kommunen er ueinige i det faglege grunnlaget, er det interessant å høyre deira vurdering av det, seier Dale via kommunikasjonsrådgjevar i samferdselsdepartementet Henrik Jonassen.

