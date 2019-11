Vi blir fleire, men...

Vi får glede oss over at folketalet i vår kommune aukar – det er det ikkje alle som kan!

Onsdag denne veka kom den siste oppdateringa på folketalet i Norge. På landsbasis var det 11.190 fleire innbyggarar ved utgangen av september enn det var ved inngangen til 2019. I Sogn og Fjordane var det 243 færre innbyggarar enn ved inngangen til året. I Nordfjord, sju kommunar, gjekk folketalet ned med 69. Fire kommunar i vår region, blant dei Eid og Selje, hadde folketalsvekst på 69 innbyggarar, medan nedgangen i tre kommunar, Bremanger, Vågsøy og Stryn, var på 138. I Eid vaks folketalet med 43 frå 1. januar til utgangen av september 2019. Det er ein vekst på 0,7 prosent. I Selje auka folketalet med to personar. At folketalet i Eid veks og at det kjem til å vekse også i framtida, treng ein ikkje vere ordførar eller rakettforskar for å konstatere. God tilrettelegging for vekst og nyskaping, er saman med sentral plassering i regionen vektige grunnar til nettopp det.

Det som likevel er urovekkande for mange av kommunane i Nordfjord og for den del ein del andre kommunar i Sogn og Fjordane, er at fødselsoverskotet er negativt. I Eid kommune var fødselsoverskotet negativt med fire. I Selje, og det er gledeleg, for ikkje seie nødvendig, var tilsvarande eit fødselsoverskot på 12. Berre Sogndal, Førde og Gaular hadde betre tal i denne delen av statistikken enn Selje. Fødselsoverskotet er som kjent differansen mellom fødde og døde i perioden. Negativt fødselsoverskot og høgare levealder, som sjølvsagt ikkje er negativt, er med å forsterke trenden om at det blir fleire eldre i våre lokalsamfunn. Uansett så er dette ei negativ utvikling, uansett om det skjer i distrikta eller i andre delar av landet.

Låge fødselstal er på sikt eit trugsmål mot dei mindre lokalsamfunna våre. Færre born betyr færre skuleelevar, Færre skuleelevar betyr ofte nedlegging av skular, og/eller sentralisering av grunnskuletilbodet. At folketalet i Eid aukar betyr ikkje nødvendigvis at folketalet aukar i bygdene utanfor det som blir definert som sentrum. Saman med tøffe krav om meir kostnadseffektiv drift av kommunane, er det grunn til å frykte for framtida mindre lokalsamfunn. I mellomtida får vi glede oss over at folketalet i nye Stad kommune veks.