Folketalet aukar i Eid og Selje

Nyhende

– Det er særs gledeleg at veksten i Eid held fram, trass i at folketalsauken nasjonalt er lågare enn nokosinne og dei fleste kommunane i Sogn og Fjordane no opplever reduksjon i folketalet (18 av 26 kommunar), seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad i ei pressemelding.