Besøker naboane med splitter ny vinterkonsert

Med nytt repertoar håper dei songglade måløyværingane å glede lyttarar frå hiele Nordfjord.

I all hovudsak er songane nye for denne konserten. Heile hausten har dei kring 35 koristane sunge og terpa, godt leia av dirigent Sølvi Myklebust. No er det få dagar att til dei inntek storstova til naboane lenger inn i fjorden, og glede, forventning og ein liten neve nervøsitet pregar koret.

Også denne gongen er konserten eit tett samarbeid med artist og låtskrivar Line Dybedal. Songen «På ei øy», som Dybedal skreiv og arrangerte spesielt til Måløy Songlag, er sjølvsagt på repertoaret. Denne er med på hennar siste album Tider, og den har fått stor merksemd og blitt mykje spelt på radio. Songen er ikkje berre ein hyllest til Måløy, men til heile vestlandskysten.

Fleire av seljemusikaren sine låtar blir også å høyre, mellom anna syng ho sjølv eit par av dei heilt nye songane sine.