Vil bli best på berekraftig reiseliv

Nyhende

Det ambisiøse framtidsmålet blei lagt fram då reiselivsbransjen på Vestlandet måndag og tysdag var samla til konferansen Vestlandstreffet i Bergen.

– Heilt grunnleggjande står vi overfor to val. Vi kan anten køyra vidare som i dag og plastra litt på imaget vårt og korleis vi blir oppfatta med nokre grøne tiltak. Alternativ to er å snu det på hovudet og seia at den mest berekraftige destinasjonane blir vinnarane i framtida, seier styreleiar Terje Devold i Fjord Norge om bakgrunnen for det nye vegvalet til FjordNorge.

Styrken

Han meiner styrken til Fjord Norge er naturopplevingane.

– Vi kan supplera og forsterka dette med å få eit rykte på oss og eit medvit om at vi er den mest berekraftige regionen i Noreg, Europa og i verda. Det er å ta det langt, men det er mogleg, meiner Devold.

Han peikar mellom anna på at Noreg ligg langt framme i utviklinga av ny miljøvennleg teknologi og meiner det er mogleg å ta ei leiande rolle på dette feltet internasjonalt.

Skal Noreg ta ein slik posisjon, krev det samtidig at alle partar arbeider mot same mål, strekar Devold under og peikar på at det må stillast krav både til næringa og det offentlege.

Må unngå overturisme

Berekraft handlar ikkje berre om utslepp. Enkelte stader er også masseturisme i ferd med å bli eit problem. Dette har ført til sterke protestar. Om ein ikkje gjer noko med dette fryktar næringa for dårleg omdømme. Å ta grep på dette området er difor noko Fjord Norge vil prioritera høgt.

– Vi opplever at trykket i enkeltperiodar på enkelte stader er for stort. Samtidig opplever vi at andre stader i FjordNorge etterlyser fleire reisande og fleire turistar. Å hindra overturisme står høgt oppe på aksjonslista, fordi det er relativt akutt og det er ting vi relativt fort kan gjera noko med, seier Devold, som er heilt klar på at det må reguleringar til.

Må innføra tolegrenser

– I samarbeid med næringa og det offentlege, kommunar, fylkeskommunane og staten – der det er nødvendig, er vi nøydd til å definera nokre tolegrenser. Kor mykje er det Geiranger toler? Kva er det som gjer at det er godt å bu i Flåm i forhold til talet på besøkjande kvar dag? Korleis skal Bryggen i Bergen leva saman med bergensarane? Utgangspunktet vårt er at ein god plass å bu, er ein god plass å besøkja, seier Devold.

For å oppnå målet om eit berekraftig reiseliv, har Fjord Norge laga ei liste med ti målsetjingar. Både det overordna målet og dei ti underpunkta skal behandlast av Vestlandsrådet i samarbeid med Fjord Norge. I forkant av dette skal planen forankrast politisk i alle fylkeskommunane på Vestlandet, seier Devold. Han reknar med at saka kjem opp til politisk behandling på nyåret.

10 punkt

Dette er 10-punktslista til Fjord Norge for eit berekraftig reiseliv:

1. Ingen overturisme

2. Utsleppsfri transport i regionen

3. Lange opphald

4. Heilårsarbeidsplassar (bidra til lokal økonomi)

5. Halda oppe naturmangfaldet

6. Halda oppe kulturmangfaldet (stadeigenskapar)

7. Styrkt kunnskapsutvikling og tilgang på kompetanse

8. Verdiskapingsvekst

9. Lønsemd

10. Bidra til berekraft i andre sektorar.