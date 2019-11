–Ein forsiktig start på prosessen

Nyhende

Det sa Terje Andreassen, senioringeniør og prosjektleiar for Stad Skipstunnel i Kystverket, då han sist fredag orienterte finansutval og formannskap i Stad kommune om status for skipstunnelen. Det var Hogne Bleie (Frp) som stilte spørsmål om kva den føreslåtte løyvinga frå regjeringa på fem millionar kroner til Stad Skipstunnel ville ha å seie for framdrifta av prosjektet.