Utfordrande prosess

Nyhende

I dag startar politikarane budsjetthandsaminga på alvor. Fram til denne tid har dei fått seg førelagt eit konsekvensjustert budsjett, som viser kva som må til av inntekter for at den kommunale drifta skal kunne halde fram likt med fjoråret. Litt, for ikkje å seie heile, utfordringa er at ein i utgangspunktet ikkje har noko likt fjorår å vise til. Det ein kan vise til er kva Selje og Eid kvar for seg brukte i 2019 for å halde oppe tenesteproduksjonen og drifta av kommunane, men det er ikkje samanliknbart ifølgje kommunedirektøren. Nettopp dette, og at ein slår saman to gamle pluss ei bygd til ein ny kommune, gjer prosessen ekstra utfordrande for dei nyvalde politikarane., og også for journalistar som skal følgje prosessen på nært hald, og som er vande med at pluss er pluss og minus er minus.

Eit lite reknestykke vågar vi oss likevel til å ta. Eid og Selje hadde samla frie inntekter, det vil seie rammetilskot, inntektsutjamning og skatteinntekter, på 552,5 millionar kroner i 2019. I 2020 får Stad kommune 602,3 millionar kroner. Altså rundt rekna 50 millionar kroner meir enn året før, då dei var to sjølvstendige kommunar. Det skal leggast til at Bryggja med sine vel 540 innbyggarar er ein del av det totale biletet for Stad kommune. Det er ikkje enkelt å forstå dette biletet. Utgangspunktet er at skulane, barnehagane, omsorgsbustadane, sjukeheimane og eventuelt andre institusjonar, kulturhusa, kulturskulane og andre tenester som i dag er nær folk vil vere på akkurat same plassen i morgon. Vi må vel kunne rekne med at driftskostnadane er tilnærma dei same frå det eine året til det andre. Reint logisk skulle ein vel kunne forvente innsparingar, er der ein har dobling. Eller for å seie det veldig enkelt, der ein ikkje treng to av alt. Ein kommunedirektør, fire kommunesjefar, ein personalsjef, ein økonomisjef, ein plansjef osv.

Ein kunne sikkert ha sett opp mange andre reknestykke og prøvd å samanlikne, hadde nær sagt eple og pærer som ikkje er pærer og eple. Det som verkeleg er urovekkande, er at sjølv med 10 prosent auke i inntektene frå 2019 til 2020, og dei stordriftsfordelane som openbert burde ligge der, ikkje greier å balansere eit budsjett utan store kutt.