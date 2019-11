– Må tenkje langsiktig

Nyhende

Det seier Siri Sandvik (Ap), nyvald folkevald og varaordførar Stad kommune når Fjordabladet spør Stad Arbeidarpartiet om kva som er viktig for partiet i budsjettprosessen som startar for alvor komande i dag, fredag 15. november.

Langsiktig

–Først vil eg understreka at budsjettprosessen i Stad er heilt i startfasen. Balansert budsjett vert offisielt lagt fram i dag. Det betyr at partiet sine organ ikkje har behandla kommunedirektøren sitt framlegg til balansert budsjett. Det eg kan seie, og som alltid har vore sentralt for Arbeidarpartiet i «gamle» Eid kommune, er at vi ikkje støttar budsjettkutt som råkar brukarane, og kutt som gjer kvardagen til dei tilsette meir utfordrande enn det den i utgangspunktet er. I den prosessen vi er i, der vi skal slå saman to gamle kommunar og ein del av ein annan kommune til ein, er det også viktig å seie at det er mange ting som ikkje er på plass. Difor er det viktig å tenke langsiktig. Det er også viktig å ta med i det store biletet at ein del vedtak politikarane i Eid har gjort for å hente ut effektiviseringsgevinstar innan helse og omsorg har blitt ein del forseinka. Tenkjer her på ombygginga av Eid Eldretun og samlinga av helse- og omsorgstenestene og utbygginga av omsorgsbustader på Myroldhaug, seier Siri Sandvik som legg til at i det langsiktige biletet er det viktig å tenkje grundig gjennom korleis folketalet i Stad kan aukast.

Stor pott

–I gamle Eid kommune har Ap langt på veg vore garantisten mot kutt i eldreomsorga. Partiet har også vore opptatt av bemanning i helse- og omsorgstenesta. I kommunedirektøren sitt balanserte budsjett ligg det kutt på 1,3 million kroner i Helse- og omsorg. I tillegg er det ein ubalanse fordelt på rammeområde på 12,5 millionar kroner. Tabellen i budsjettdokumentet er sett opp slik at alle kommunalområda må arbeide for å ta sin høvesvise del av innsparingskravet. For Helse- og omsorg er snakk om ytterlegare 4,3 millionar kroner i tillegg til nemnde 1,3 million kroner. Kva kommentar har du til desse tala?

–I og med at partiet ikkje har behandla balansert budsjett, så må min kommentar bli at nettopp desse tala viser at vi på langt nær er ferdige med å samanslåinga. Når kommunedirektøren set det opp på den måten ho gjer, utan å kome med heilt konkrete svar på utfordringane, så er det kanskje mykje å forlange at vi skal ha svara i dag. Poenget er at det per dato ikkje er noko svar. Ting må gå seg til, seier Sandvik og viser til at Eid og Selje hadde ei tilsvarande utfordring i 2019 og at Selje greidde å oppfylle innsparingskravet på 7,5 millionar, og at også Eid kom rimeleg langt i å innfri sitt krav på 12 millionar.