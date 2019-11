– Eit viktig signal

Nyhende

Styringsgruppa for Stad skipstunnel hadde helst sett at dei fekk oppstartsmidlar på om lag 50 millionar i statsbudsjettet for 2020. Da det ikkje vart innfridd, bad dei om 7 millionar i planleggingsmidlar i 2020, dersom det ikkje var mogleg å løyve oppstartsmidlane for neste år. Med desse kronene vil dei sikre byggestart i 2021.