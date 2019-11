Det gjeld å gripe mogelegheitene og utnytte lokale fortrinn

– Kva med traktorsafari til Navelsaker?

– Cruiseturismen skaper mogelegheiter for lokal verdiskaping. Det gav mogelegheit for å få Sagastad, det gir ei mogelegheit for småtilbydarar og det gir mogelegheit for verksemder som Norsk Fjordhestsenter til å styrke drifta si. Det seier marknadssjef i Seawalk Nordfjord AS, Eli Førde Aarskog.