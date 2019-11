Ikkje trygg is på Fossevatnet

Nyhende

Fossevatnet ovanfor Nordfjordeid sentrum kan vere ein populær is for skøyting om vinteren. Men no i år er vatnet ekstra nedtappa på grunn av planlagt arbeid med demninga/muren.

Hans Peter Eidseflot i Eid kommune seier at folk må ikkje gå ut på isen no. Endring av høgda på overflata av vatnet gjer til at isen blir svært ustabil. Det er også sett opp skilt der det står at ein ikkje skal gå ut på isen.

Etter at Eid sentrum fekk nytt vassverk og nyttar Hornindalsvatnet som drikkekjelde, blir ikkje Fossevatnet brukt som drikkevatn lenger. Eid kommune vurderer no kva dei skal gjere med muren som ein gong blei sett opp for å demme opp vatnet.