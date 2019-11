Dieter opna ny kafé i Selje i dag - på sin eigen bursdag

Nyhende

Då kafeen Havbris i Selje sentrum valde å stenge dørene var Dieter ein av dei som var lei seg for dette. Mange har også sakna eit lokalt møtepunkt.

– Då eg såg at kafeen vart stengd tenkte eg «kvifor ikkje ta sjansen», fortel han.

Dieter har jobba som jurist og prosjektleiar innan IT i mange år, men tenkte at det kunne vere artig å finne på noko heilt anna – at å drive ein kafe kunne vere eit alternativ. Då han vart arbeidsledig i august i fjor opna moglegheita seg.

– Måndag er eg 64 år, og det er ingen som får jobb i den alderen. Då kan eg like godt satse sjølv. Eg er framleis busett i Sveits, men i 2016 kjøpte eg hus på Salt og er ein stor del av året her i Selje, fortel han.

Heimelaga

No vert Selja Stova ein realitet. Med på laget har han den nyutdanna kokken Lars Jarle Aure, og Alaa Al-Mughabi som er flyktning frå Syria og har praksisplass som servitør.

– Vi kjem til å ha mykje ulikt på menyen. På opningsdagen hadde vi norske kjøttkaker, smiler Dieter. Han lovar både norsk tradisjonskost, internasjonal og asiatisk mat.

– Her vil ein få både kjøttkaker og ball, seier han, som sjølv har lært seg å ete potetball.

– Vi har noko liknande i Sveits, og mor mi frå Sør-Tyskland laga det, fortel han.

– Det er viktig for meg at mest mogleg er heimelaga mat. Det skal vere økologisk og ansvarleg mat, og eg har planar om å kjøpe lokal mat så langt det let seg gjere, seier han, som vil ha ei miljøvenleg bedrift.

Litt mindre porsjonar

– Difor lagar vi også litt mindre porsjonar. I mange restaurantar vert det kasta veldig mykje mat, nettopp fordi folk ikkje et opp alt frå store porsjonar. Med mindre porsjonar vi dei ete opp alt, og om ein kunde framleis er svolten så får han gratis påfyll hos oss, lovar Dieter.

Kafénamnet Selja Stova kom naturleg, og er til minne om klosteret.

– Første gong eg var på Selja så likte eg staden, som ein positiv og kraftfull stad. Eit kloster var også ein stad der folk som var på reise åt godt, slappa av og hadde det godt. Slik håper vi også kafeen vår kan vere, seier den ferske kafeeigaren.

Han håper både tilreisande og lokale innbyggjarar vil nytte seg av kafeen.

– Vi overlever ikkje utan kundar, og kan ikkje berre ha kaffi og kaker. Hos oss vil dei også finne den gode middagen, seier han.