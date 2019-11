Ungdommen engasjerer seg

Nyhende

Forfattar Sigbjørn Mostue og tidlegare FN-direktør Svein Tveitdal har reist rundt om i landet dei siste åra og heldt foredraget «Håp eller katastrofe» for elevar. Onsdag denne veka var Mostue og Tveitdal på Eid vidaregåande skule der dei heldt eit foredrag for elevar i førsteklasse på studiespesialiserande, deretter tok dei turen vidare til Måløy og Selje. Temaet for foredraget var klimaendringar, tap av natur og framtida.