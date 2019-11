Tømmeret skal vere sporbart

Nyhende

– Dette er eit krav vi er nøydde til å forhalde oss til. Du må ha sertifiseringa i orden for å kunne få levert tømmer, seier skogbruksleiar i Nordfjord, Kjell Magne Åshamar frå AT Skog. Han fortel at påmeldinga var så stor at dei måtte køyre to kurs. Måndag var der 42 deltakarar som kursa seg og om lag like mange hadde møtt opp då Fjordabladet var innom tysdag.