Innanfor ramma av ferjeavløysingsmidlar

Nyhende

Det sa Jan Olav Tryggestad, dagleg leiar i Nordfjordbrua AS, etter at dei to grupperingane, LMG Marin og Dr. Tech Olav Olsen, presenterte status for aktuelle fjordkryssingsløysingar for Anda – Lote. I tillegg til desse to fagmiljøa gjekk Tore Roppen, Prodtex AS, gjennom korleis ein kan skape industri gjennom digitalisering av planleggings- og produksjonsprosessar.