– Ikkje godt nok

– Det som er problematisk er tilboda for næringslivet, at all hallkontroll må gjerast i Førde, seier Bjørlo. Han peikar på at det i framlegget ikkje ligg inne tilbod til transportnæringa mellom Ålesund og Førde, og at det ser ut til at vegvesenet har lagt til grunn at hallen på Nordfjordeid er lite i bruk. Dette meiner ordføraren viser at tilrådinga er gjort på feil grunnlag. Han viser til at i Sogn og Fjordane vert hovudtyngda av storbilkontrollane utført på Nordfjordeid trafikkstasjon, utifrå det faktum at dei fleste storbilaktørane i fylket held til i Nordfjord. Likevel vel Statens vegvesen altså i sitt framlegg å flytte hallaktiviteten til Førde.

I beskrivelsen av dagens tenestetilbod på Nordfjordeid står det i rapporten at dette er ein «Trafikkstasjon med skranketjenester, teoriprøver og førerprøver for MC, klasse B, BE og T. Hallkontroll av lette kjøretøy. Åpent 5 dager per uke»

Bjørlo legg vekt på at feilen i faktagrunnlaget må påpeikast overfor departementet, og at ein må halde fram trykket for å behalde halltilbodet i Nordfjord.

– Vi må kjapt følgje dette opp overfor departementet, seier han til Fjordabladet.

I revidert framlegg om tenestestruktur i Statens vegvesen får Nordfjord behalde trafikkstasjonen, men altså ikkje hallaktivitet for lette og tunge køyretøy. Også førarprøve MC er fjerna.

– Det positive er at vi er tilbake på kartet som trafikkstasjon med bemanna skrankefunksjon. Det kan vi gle oss over. Det er eit betydeleg framsteg for folk flest og gjer det enklare å bygge vidare, seier Bjørlo. Han legg til grunn at dette betyr ein trafikkstasjon med fast bemanning, men også dette er noko som ein må sjekke nærare ut. På tabellen vedlagt rapporten er alle tenestene på Nordfjordeid trafikkstasjon merka av med gult, som tyder ambulerande bemanning.

